政Whats噏：尹兆堅獄中首次缺席子女生日　感內疚將來補

前議員尹兆堅因去年六四集會非法集結案，，早前被判囚10個月，但其實佢早於今年2月就因為涉去年民主派35+初選案被還押。尹嘅Facebook今早(28日)轉發佢嘅獄中信，原來佢一對仔女就嚟生日，但在囚嘅尹就無法慶祝喇，仲係咁多年嚟首次缺席添！佢對此覺得好內疚，但無奈只能於唔知幾多年後出獄再幫仔女補祝返生日喇。

尹指佢嘅一對仔女都喺聖誕節後無幾耐生日，佢過往每一年都會提早安排好工作，及早返屋企同佢地慶生，從未缺席過，但可惜今年要缺席啦。佢話唔知道仲要缺席幾多年嘅生日會，覺得仔女因為佢嘅在囚，被迫要一夜長大，剝削咗仔女嘅童年，添上成人才應承受嘅壓力同埋憂愁，而佢今年初因為民主派初選案被押上庭嗰日，原來就係佢太太生日正日，佢都深感虧欠同內疚。

尹又請求仔女嘅原諒，「爸爸未能跟你們慶祝生日，你們一定諒解的，對嗎？原諒我，好嗎？」又應承仔女，無論係幾多年後都一定會出獄，再次幫佢地慶祝生日。最後佢再次形容自己係唔稱職嘅爸爸，未能履行應有責任，所以希望大家代佢向仔女送上生日祝福喎。