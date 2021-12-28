TG起底群組無法無天　向鄧炳強私隱專員挑機

自前年反對修訂《逃犯條例》風波以來，包括警員等大量人士被「起底」，其個人資料放在網上任睇，雖今年10月起「起底」罪行刑事化，惟狂徒不單未有收斂，反而更為大膽作挑釁，矛頭直指保安局局長鄧炳強、私隱專員鍾麗玲及警方網罪科主管等，行文間甚至作出嘲諷，例如指網罪科警司莫俊傑「拉唔到我哋admin(群組管理員)，走去捉IT人填數」，批評「正一垃圾」。

大批官員、執法人員、建制派人士的個人資料被「起底」並上載至社交群組，其中一個Telegram群組「阿囝搵老豆老母」聲勢浩大，有逾3.6萬人士追蹤，群組不時發放有關政治訊息，並發放不同人士的起底資料，例如近日發布了私隱專員鍾麗玲的住址、生日日期、手機號碼及電郵地址等個人資料。前私隱專員黃繼兒亦未能幸免，除個人資料被公開外，亦被譏笑「聲稱為私隱工作，但自己私隱猶如油麻地公廁」。

此外，統領各執法部門的鄧炳強，其個人資料再被翻炒。至於負責打擊「起底」的網絡安全及科技罪案調查科亦成為目標，其中曾擔任該科主管的助理處長（保安）陳東亦中招，管理員謔稱他「辦事不力，沒辦法阻止起底狂徒起底」、「派員長期監控『阿囝搵老豆老母』」。至於現時網罪科警司莫俊傑(群組寫成「莫偉傑」)，管理員指評他可恥，因「迫害suck channel管理員，依家拉唔到友台admin就求其捉個女仔將我哋所做嘅入晒佢數」。

除執法人員外，官員、議員、法官，以及被指「親中」的人士亦難逃「起底」厄運，包括食衞局局長陳肇始、國安法指定法官杜麗冰和蘇文隆、前刑事檢控專員江樂士、新民黨主席葉劉淑儀、電視廣播有限公司董事局前副主席兼執行董事李寶安等。

《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例》今年10月生效，把「起底」罪行刑事化，賦予個人資料私隱專員對「起底」相關罪行的刑事調查及檢控權，及賦權私隱專員發出停止披露通知，要求有能力移除「起底」訊息的人士停止披露「起底」訊息。個人資料私隱專員公署本月13日首次就法例進行拘捕行動，一名31歲男子涉嫌因金錢糾紛作出「起底」行為被捕。違反《個人資料（私隱）條例》第64（3A）條的「在未獲同意下披露個人資料」罪，一經定罪可以被判罰款10萬元及監禁2年，轉發相關「起底」資訊亦可能違法。