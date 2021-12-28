FB兩專頁訛稱海關拍賣扣押品　海關要求國際刑警跟進

有關社交平台專頁發出虛假訊息企圖誤導消費者，並有侵犯知識產權之嫌，有可能觸犯本港《商品說明條例》及《版權條例》。海關除已要求相關社交平台營運方盡快移除相關訊息及連結外；亦將聯絡國際刑警組織，對事件作出跟進。如有關侵權行為涉及本港人士，海關會進行跟進調查；即使有關平台處於香港境外，只要涉及本地的刑事侵權活動，海關亦會把個案轉介有關境外執法機構共同跟進。

海關強調，當完成案件的法律程序後，會嚴格按照既定指引分類處置案中被充公物品。如果有關物品適合作公開拍賣，只會交由本港相關政府部門統籌跟進，絕對不會與任何外界人士及團體合作拍賣；又強調一向相當關注涉及網購的違規活動，並致力打擊網上不良營商手法及侵權行為，亦會與其他國家及地區的執法部門緊密合作，打擊跨境侵權活動，保護消費者和正當商戶的權益。