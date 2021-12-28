FB兩專頁訛稱海關拍賣扣押品 海關要求國際刑警跟進
2021年12月28日 12:34
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海關澄清無透過任何社交平台及網站拍賣充公貨物。
香港海關早前發現2個名為「Matiny」和「Yimi-shop」的Facebook社交平台專頁，分別上載貼文並提供2個於美國和加拿大註冊的網站（https://twgsjg.shop和https://bfjays.shop），訛稱香港海關將扣押貨品進行拍賣，其中一個網站更聲稱將拍賣所得的款項用作慈善用途。海關今（28日）澄清，從無透過任何社交平台及網站拍賣充公貨物，呼籲公眾人士提高警覺，切勿上當受騙。
有關社交平台專頁發出虛假訊息企圖誤導消費者，並有侵犯知識產權之嫌，有可能觸犯本港《商品說明條例》及《版權條例》。海關除已要求相關社交平台營運方盡快移除相關訊息及連結外；亦將聯絡國際刑警組織，對事件作出跟進。如有關侵權行為涉及本港人士，海關會進行跟進調查；即使有關平台處於香港境外，只要涉及本地的刑事侵權活動，海關亦會把個案轉介有關境外執法機構共同跟進。
海關強調，當完成案件的法律程序後，會嚴格按照既定指引分類處置案中被充公物品。如果有關物品適合作公開拍賣，只會交由本港相關政府部門統籌跟進，絕對不會與任何外界人士及團體合作拍賣；又強調一向相當關注涉及網購的違規活動，並致力打擊網上不良營商手法及侵權行為，亦會與其他國家及地區的執法部門緊密合作，打擊跨境侵權活動，保護消費者和正當商戶的權益。