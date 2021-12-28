涉前年理大外圍衝突　9青年今裁暴動罪成　收押至下月中量刑

前年11月理大爆發衝突期間，理大外圍的油尖旺亦出現多區衝突。9名男女期間被指在佐敦拔萃女書院外參與暴動而被捕，9人於區院否認控罪經審訊後，今(28日)被裁定全部罪成。法官林偉權指各被告知道身處位置已發生暴動，但不理警告仍選擇留下成為暴動人群的一分子，藉此壯大暴動人群的聲威及作出鼓勵。法官將被告還押至明年1月15日量刑，期間待索閱其中2名被告教導所報告。

被告依次是陳國威（20歲，學生）、陳子謙（29歲，會計文員）、江鏡棠（27歲，機電工程師）、陳霆堃（20歲，學生）、黃適哲（22歲，學生）、梁嘉星（24歲，設計師）、曾倩儀（25歲，銀行職員）、鄧錦樂（24歲，無業）及詹隆享（27歲，測量主任），共被控一項暴動罪，指各人在2019年11月18日，在九龍加士居道拔萃女書院外與其他不知名人士一起參與暴動。另梁及詹各再被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，分別指梁管有一把剪刀、一罐打火機燃料，詹則被指管有一把六角匙及板手。

法官裁決時指，案發時加士居道東西行線分別有示威者向警員投擲磚塊及燃燒彈，亦有人手持攻擊性武器，構成破壞社會安寧的暴力行為及威脅，已構成暴動。而9名被告並非剛巧路過或旁觀，乃蓄意裝備自己到現場參與暴動集結。他們在轉身逃跑前，已知道身處位置發生暴動，但他們不理會警方發射催淚煙及警告，仍選擇留下，繼續成為暴動人群的一分子，藉此壯大暴動人群的聲威，鼓勵或支持那些作出非法集結及破壞社會安寧的暴力行為人士，裁定9被告暴動罪成。

至於被告梁嘉星被指管有有一把剪刀、一罐打火機燃料，法官亦肯定梁帶備打火機燃料是打算用來製造燃燒彈或縱火，剪刀則是打算用來作與暴動有關的非法行為，如剪開繩索等；而被告詹隆享被指管有一把六角匙及板手，法官認為暴動者很多時會拆掉路邊欄杆或路牌，便會需要此等工具，認為詹帶備有關物品亦打算如此使用，遂裁定兩人管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪罪成。

控方開案陳詞指，當日早上理大附近地區出現多場非法集結，並演變成暴力示威活動。數百名示威者於中午集結在彌敦道及加士居道，有示威者以磚塊、柵欄等設置路障，並與警方發生衝突，其後演變成暴動。後一批示威者由彌敦道轉入加士居道，部分示威者手持汽油彈及鐵通等武器，又檢起水馬等作盾牌，與警方防線對峙。控方指9名被告正身處該批示威者中，有媒體片段拍到第4被告陳霆堃站在前線，步向警方防線，並檢起水馬向警方推進。警方其後展開驅散行動，期間有示威者以汽油彈擲向載有警員的警方小巴，9名警員A至I遂落車追捕示威者，並在書院外或附近截停及拘捕9名被告。各被告被捕時均穿黑衣或黑外套，配備防毒面具、面罩、手套等物品；另梁及詹則被搜出涉案物品。

案件編號：DCCC 234/2020