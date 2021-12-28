33歲城大女生認偷11件玩具及打同學　案押下月11日判刑

一名就讀城市大學的33歲本地女生，被指去年9月在城大圖書館洗手間，向廁格內一名內地女生淋水，事後被控一項普通襲擊罪。案件今（28日）在西九龍法院再訊，她承認控罪，同時承認另一宗盜竊案。辯方求情指被告因一時衝動才打人，而被告過往曾接受精神病治療。裁判官把案件押後至明年1月11日判刑，為被告索取感化及精神科醫生報告。

34歲女被告蔡詠儀，於城市大學就讀學位課程。案情指，2020年9月15日下午1時，事主曾慧昭於香港城市大學邵逸夫圖書館內廁所如廁時，突然遭人從上淋水。曾走出廁格，只見得被告一人在廁所內。及後2人在圖書館內對質，期間被告用掌拍打曾的右上膀。盜竊案則指，被告於今年10月30日，在旺角新世紀廣場的玩具反斗城內偷取11件玩具，被店員當場截獲。

辯方求情指，被告當天只是在圖書館溫習，她與事主口角爭執時，因為被事主拉扯衣裳，才衝動打人。至於盜竊案，涉及被告過往病情。被告於2017年曾於葵涌醫院精神科接受治療，案發前受社會運動的新聞所影響，她看到毛公仔是紅色、黃色及黑色，就感到憎惡，想將其拿掉。裁判官指早前的精神科醫生報告建議被告接受醫院令，故將案件押後再作判刑，為被告索取感化及精神科醫生報告。

案件編號：WKCC 523/2021