向卓悅美容客戶退款　大新銀行現入稟追逾千萬元債務

旗下多間美容院已停業的卓悅美容，於上周五(24日)被大新銀行入稟高院，追討逾1,068萬港元的信用卡退款及利息。據入稟狀指，大新銀行與卓悅美容於早年簽訂合約，大新向卓悅美容提供信用卡簽帳服務及優惠，但大新於去年9月發現卓悅美容已結業沒有再為客人提供服務，大新其後代其向透過信用卡付款之客戶退款，惟對方未有向銀行歸還有關退款，故入稟追討。

原告是大新銀行有限公司，被告則是卓悅美容有限公司。據入稟狀指與訟雙方先後於2002年及2008年簽訂協議，大新向被告提供信用卡簽帳服務及優惠，被告的客戶可以信用卡簽帳付款。不過被告於今年9月1日起暫停營業，大新其後收到大批以信用卡付款購買美容服務的顧客申請信用卡退款或爭議交易，大新銀行遂根據退款規則批出申請。

入稟狀續指，大新於同年9月至12月曾多次去信要求被告提供有關交易詳情，以及要求支付有關退款但均收不到回覆。大新指截至12月16日，被告共拖欠大新逾1,068萬港元的退款款項。大新認為被告違約並入稟高院要求被告歸還欠款及支付利息。

案件編號：HCA 1921/2021