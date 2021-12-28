小巴添未戴安全帶即響號裝置　業界憂為難司機　促當局加強執法

市民乘坐小巴時佩戴安全帶，往往在意外時可救人一命。運輸署於去年9月開始在多條綠色專線小巴試驗新安全提示裝置，該裝置會在乘客入座後，如沒有繫上安全帶，裝置便會亮起紅燈並發聲提醒。此裝置的目的是希望提示乘客佩戴安全帶，以加強自身保護。據了解，該計劃已完成，而有業界人士則認為，該計劃的原意是好，但認為政府推出計劃後仍要持續跟進並多加教育乘客，強調乘客不願佩戴時，司機只可善意提醒，最終要政府加強執法才可提升阻嚇力。

運輸署在去年9月至今年1月，先後在8條綠色專線小巴路線試驗安裝提醒使用安全帶的新裝置。該批小巴的座椅及安全帶鎖扣均會加設感應裝置，以偵測座位有否被佔用及乘客有否佩戴安全帶。每排乘客座位的車窗上方位置設兩組顯示燈，如亮紅燈代表有乘客佔用座位卻未扣上安全帶，安全帶鎖扣上的蜂鳴器會發出聲響。而司機座位旁和車門旁邊亦分別會加裝顯示屏，方便司機和乘客了解座位情況。

「金匙」車務營運總監陳志輝認為加裝安全提示裝置是好事，不過若乘客仍然堅持不扣安全帶，司機最多只能作出提醒，但無權強制乘客佩戴甚至停開小巴，故陳認為政府仍然有責任去教育乘客佩戴安全帶，「不要把責任放在司機身上，政府推出計劃後都要follow up（跟進）」，擔心如發生意外，司機在法律上的責任難以釐定，或影響保險索償。陳又稱，目前政府雖有立法，但乘客大多因車程較短而未有扣上安全帶，應加強執法以增加阻嚇力。