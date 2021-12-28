政府延續協助外傭及僱主應對疫情措施　繼續容許延長外傭合約有效期

政府今日(28日)宣布延續協助外籍家庭傭工及其僱主應對疫情的措施，當中包括繼續容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約有效期限。就所有在2022年3月31日或之前屆滿的外傭合約，勞工處處長原則上同意，「標準僱傭合約」第二條款所訂明的僱傭期可在僱主及外傭同意下，延長最多6個月。

然而，如合約早前已根據包括2021年9月28日宣布的彈性安排下獲准延長，其再度延長合約有效期限的申請將不獲考慮。如新聘請的外傭未能於上述6個月的延長期內獲安排來港，而僱主需在該6個月的延長期後繼續聘請外傭，僱主應考慮申請與現任外傭續約。

另一方面，在現行制度下，外傭在現行合約屆滿後跟相同的僱主續約，或將會與新僱主開展新合約，可在其原僱主或新僱主同意下，向入境事務處申請延後返回原居地。有關延後以由現行合約完結後起計不超過1年為限。

因應疫情，政府會進一步延長現行的彈性安排。如外傭未能在上述的1年期內返回原居地，便可在其僱主同意下，向入境處申請進一步延長逗留期限直至合約完結，以便在該段期間返回原居地。此類申請與續約的申請一樣，可在外傭的現行合約屆滿前8星期內遞交。

政府提醒僱主和外傭，上述彈性安排須由僱傭雙方同意，而外傭返回原居地的規定仍然適用。僱主應安排外傭在已延長的逗留期限內返回其原居地。政府會繼續密切留意情況，在有需要時檢視上述措施及彈性安排。