上海仔大佬「燒雞」設靈　警方到場戒備

本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻視為精神領袖、「保家」（俗稱「大佬」）、綽號「燒雞」的前坐館蕭漢強，早前於泰國病逝，終年71歲，其家人及門生今日（28日）在紅磡世界殯儀館為他設靈，大批門生及江湖人物陸續到場致祭，警方在殯儀館外加強戒備。

蕭漢強，又名蕭佳，故人稱「燒雞」，消息人士透露，他於今年9月2日泰國因腸癌離世。喪禮於今午3時半至晚上9時半在世界殯儀館世界堂舉行，以道教儀式進行。約3時許，大批身穿黑衫黑褲的男子陸續到場，警方有組織罪案及三合會調查科、九龍城警區反黑組及西九龍總區警察機動部隊在場及附近一帶戒備，加強巡邏及監視。

據了解，儀式主要由「燒雞」的兒子由泰國回港籌備，他生前的門生幫手招呼各社團人士。他是和勝和前坐館，亦屬軍師類「白紙扇」二號人物，多年前因販毒被通緝逃往泰國，及後他更買通當地軍政界，一走就是30年。據悉，毒品是上海仔的「大水喉」，有人在泰北設有製毒工場，由「燒雞」負責「睇住」。

「燒雞」在80年代至90年代是販毒集團的高層，包辦多宗大型販毒活動的交易，其後亦因牽涉香港與泰國的販毒活動而避走泰柬一帶，多年來仍操控黃賭毒等不法活動。他勢力龐大，有不少手下為其效命，除販賣毒品，更會包庇同道中人，早前上海仔「着草」泰國期間，亦曾匿藏「燒雞」在當地的哥爾夫球場避難，及後再逃往歐洲等地。