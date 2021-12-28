教職員無打針檢測頻率加密　下周二起收緊至3天1檢

港府谷針不斷，上周二(21日)宣布自今日(28日)起，進一步收緊現時適用於所有政府僱員的「以接種疫苗取代定期檢測」安排，由每周1檢加密至3天1檢。教育局今向全港學校的校長發信，指會跟從當局的決定，學校教職員及人士，在明年1月4日或之後所進行的檢測，其結果有效期只為3天。

局方表示，明年1月3日或以前所進行的檢測，其結果有效期仍為1周，但由明年1月10日起，所有未接種首劑新冠疫苗的人士均須每3天進行病毒檢測，包括因身體情況不允許接種疫苗而須進行檢測的個別教職員或人士。

教育局又指，有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本，深喉唾液測試或快速抗原測試的檢測結果均不獲接受。而除非持有醫生證明書證明健康狀況不允許接種疫苗，否則所有因未接種疫苗而須定期進行的檢測，都必須在工作時間以外按自費原則處理。

持有相關醫生證明書證明健康狀況不允許接種疫苗的教職員或人士如欲使用社區檢測中心的相關檢測服務，可獲豁免有關收費。有關教職員或人士到社區檢測中心參與檢測時，須出示相關醫生證明書正本及已填妥由學校蓋章的《社區檢測中心-檢測登記表》。學校教職員或人士在完成檢測後，須保存及向校方出示載有檢測結果的電話短訊通知、檢測報告或相關證明，以作校內記錄