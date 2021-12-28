教聯會副主席朱國強當選議員　冀改善小學中層人手問題

今屆立法會選舉已經完結，教聯會派出的2名參選人，包括在選委會界別的該會副主席鄧飛以及在教育功能界別的副主席朱國強亦當選，並在今(28日)出席茶敍，分享未來工作及目標。

朱國強分享他最為關注的議題，包括與教育界爭取改善小學中層人手問題；就學界面對縮班殺校，多與業界溝通，解決困難，爭取在不殺校的情況下繼續運作。

早前華英中學重建撥款申請，遭議員反對，並遭教育局撤回，有指是因為校長曾呼籲擱置修訂《逃犯條例》有關。朱指上任後亦會協助爭取有關申請，撇除政治考慮，他認為該校重建是有實際需要，並期望「化解對教師的誤解」。

另外，他指在新冠肺炎疫情期間，跨境學童已長時間沒有回港上課，期望可爭取讓面對呈分試的小五、小六生，以及面對文憑試的中六生可跨境來港上課。

被問到未來若在議會出現政府與議員意見相左，會如何處理時，朱形容自己是「香港隊」，會先為教育界同工着想，聆聽前線教師的聲音，再作決定。

鄧飛則指，他不擔心會出現有關情況，認為政府會做好事前諮詢，相信政府會推出已經成熟的議案，議員亦有責任主動反映意見。

至於教聯會未來發展，該會主席黃錦良指，期望最快在明年6月成立「愛國教育支援中心」，以支援學校及教師推行國安教育、國民教育等，包括提供教材、展覽等，以及作升旗隊訓練。黃指，該會已向局方申請空置校舍設中心，預計選址在沙田。