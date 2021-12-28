今增6輸入　其中5人疑染Omicron　包括2名國泰機組人員

新冠肺炎疫情未平！衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(28日)新增6宗輸入個案，當中5人帶有N501Y及T478K變種病毒，即疑染Omicron變種病毒。新增病例當中包括2名昨日(27日)染疫的國泰貨機機組人員，其中1名45歲男子(個案編號：12609)居於石塘咀南里1號南里壹號。本港病例累計至12,605宗，另外，今日錄得14宗初步個案。

該名45歲國泰貨機機組人員早前抵港後，曾於上周六(25日)，即聖誕當天晚上到訪上環「名創優品」，並乘搭962X號巴士到屯門朋友家中用膳，再坐961號巴士回家。他其後去過社區檢測中心進行病毒檢測，昨日亦曾到西環「馬六」買食物。

另一名國泰機組人員為46歲男子(個案編號：12610)，居於愉景灣蘅峯曦欣閣。他於上周四(23日)經航班CX840前往美國，離港前於上周日至周二(19、20及22日)進行檢測結果沒有中招。他從美國經航班CX843於上周六抵港，昨日於社區檢測中心抽取樣本的檢測結果確診。他抵港後只外出進行檢測。

此外，今日錄得的初步個案當中，有2人均為機組人員，其中1名男子於上周三(22日)前去芝加哥工作，服務商務艙，居於屯門嘉悅半島1座。他上周六乘CX2807貨機回港，與上述確診的45歲國泰貨機機組人員為朋友，返港當天曾到過對方家中用膳，且曾去過又一城的「Apple」專門店修理手機，並到「望月樓」用餐。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，由於貨機機組人員感染Omicron風險大增，且有數宗機組人員在進入社區後始確診，故港府將加強部分機組人員的檢疫安排，例如他們原本僅須進行家居健康監察，將會提升至抵港後在檢疫酒店進行3天隔離。

至於隔離3天是否足夠，徐希望盡量在首3天發現確診個案，但不排除超過3天始確診，因此呼籲機組人員抵港後要定期檢測，並避免出社區，但見到有機組人員抵港後仍外出探朋友，需要留意。同時，他亦呼籲市民留意加強檢測及封區公告，若到訪相關地點，要盡快檢測及接種新冠疫苗，以應付隨時爆發的第5波疫情。