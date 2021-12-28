再培訓局推第五期「特別．愛增值」計劃　提供約500項課程

因應全球疫情反覆，對經濟和就業情況帶來不確定性，政府再度委託僱員再培訓局（再培訓局）於明年1月推出第五期「特別．愛增值」計劃（「特別計劃5」），持續支援受影響的求職者及僱員提升技能。該計劃為期半年，預計可支援約2萬名有需要人士。自2019年10月至今，再培訓局已推出4期「特別計劃」，第4期計劃將於本周五(31日)截止報名，而截至今年11月底，4期「特別計劃」合共約29萬人次提交申請。

「特別計劃5」提供涵蓋28個行業約500項課程，包括約410項「職業技能」課程、約30項「創新科技」課程及約60項「通用技能」課程，當中為青年人、少數族裔人士、新來港人士和殘疾及工傷康復人士等特定服務對象而設的專設課程約有120項，所有課程中有60%可以網上學習方式授課。

計劃亦繼續保留各項特別安排，包括對學員的行業或學歷不設限制、學費全免、發放每月最高5,800港元特別津貼、提供「企業包班」服務，以及將發放津貼的出席率要求由80%下調至60%的短期彈性措施。

下調出席率要求的特別安排同時適用於「特別計劃5」的推行期內，即2022年1月1日至9月30日開班的再培訓局恒常課程。為確保課程質素，學員仍須達至相關課程原定的出席率要求（一般為80%），方符合資格參與期末評估及在通過課程評估後獲發畢業證書；而全日制「職業技能」課程及就業掛鈎課程學員須達至80%出席率才可獲提供就業跟進服務。