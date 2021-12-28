連鎖健身中心Goji Studios今起全線結業　消委會收114宗投訴涉236萬元

新冠肺炎疫情持續，早前健身群組對業界餘波未了，行業損失慘重，本地連鎖健身中心「Goji Studios」旗下全線4間健身中心由今(28日)起全線結業，顧客的剩餘會籍及私人教練課程等服務，將過渡至另一健身中心「Physical」舒適堡。而有關客戶過渡安排，將稍後通知會員。有關注代表至今已收到多位市民求助，促健身中心高層向顧客交代。消費者委員會指，就上述健身中心結業，由本月中至今日5時，共接獲114宗消費者投訴個案，涉及總金額約236萬港元。勞工處回覆稱關注事件，並已提醒有關僱主須按《僱傭條例》及合約條款向受影響員工作出補償。

健身中心Goji Studios宣布，自去年政府收緊防疫措施，健身中心要強制關閉數個月，加重營運負擔，該公司在過去數月與多位業主洽談租約安排，可惜未能達成共識，為繼續向會員提供服務，已盡力融資，但仍未能力挽狂瀾，故由今日起旗下總共4間健身中心將全線結業，並安排顧客過渡至另一健身中心舒適堡。

民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，至今已收到約20位市民求助，當中包括於本月才消費的顧客，同時他留意到部分消費者是近數天才被推銷作出購買決定，質疑相關健身中心明知未能與業主談妥租約問題，即將結業仍然招攬生意，涉違反商品說明條例不當地接受付款，認為健身中心應負上責任。他續促請Goji Studios管理層向受影響消費者作出清晰交代協議的內容及更多決定結業的詳情，並會繼續跟進事件。

消委會稱，正積極聯絡相關健身中心負責人，敦促其盡快通知每名顧客所剩餘的預繳款額、尚未使用的服務，以至如何處理預繳套票等安排，同時強調，商戶若因特別原因，未能按合約提供服務，須及時和主動聯絡受影響之用戶，詳細交代相關過渡安排的細節。

消委會表示，消費者購買的會籍級別、剩餘會籍期限、套票年期、預繳款項、預繳餘額、合約條款均有所不同，該公司所提供的健身卡及私人訓練課程轉換安排，並未全面考慮到每位消費者的個別需要及具體情況，並稱該公司有責任提供此過渡安排以外的其他選項，而該公司將其客戶的個人資料提交予另一間健身中心時，亦應先取得客戶同意，確保消費者的私隱。

消委會提醒，預繳式消費存在一定的兌現風險，一旦遇上商號結業或其他不可預計的情況，消費者作為無抵押債權人，有機會無法兌現已購買的產品或服務、取得賠償或退還預繳款額及按金。至於今次受影響的顧客，如用信用卡付款，消費者應盡快了解信用卡退款程序，並提醒消費者選購任何預繳產品或服務套票前，須先考慮實際需要，同時妥善保存所有相關紀錄，例如報價單、合約或收據等重要資料，有助日後出現爭拗時提供佐證。

Goji Studios自2017年成立至今，今年初曾傳出清盤，後來獲新投資者注資。現時在本地擁有4間分店，分別位於中環、九龍灣、旺角及灣仔。