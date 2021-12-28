學校繳交國安教育報告　有官校以師生接觸識別潛在違法學生

教育局年初要求學校須就推行國安教育的工作詳情，於今年8月底前繳交報告，以檢視校內現時推行國家安全教育的情況，及規劃本學年工作計劃。不過，有指為免學校之間互相比較，故有關報告毋須上載至校網，但近日有學校的報告顯示如何統籌相關教育，當中部分報告列明，會透過教師與學生的日常接觸，及早識別有潛在參與違法活動的學生。

本港各間學校應在8月已向教育局提交推行國安教育相關工作報告，其中，位於大埔區的官校新界鄉議局大埔區中學，其上載至校網的報告指出，在學生訓輔及支援方面，將會透過過教師與學生的日常接觸、傾談及觀察學生的行為變化，及早識別有潛在參與違法活動的學生，成立聚焦小組，提供適切的計劃以提升學生的守法意識。

至於人事管理方面，該校會繼續通過日常觀察、溝通及評核機制，監督教職員的行為操守及工作表現。如發現教職員涉嫌行為不當，有違專業操守，定當嚴肅處理；如遇到教職員涉及違反國安法，學校將會循既有的法律諮詢途徑尋求意見，或尋求警方或學校聯絡主任協助。

同樣位於大埔區的香港教師會李興貴中學，於其報告的「學與教」範疇提到，會在多個學科研究如何滲入國安教育，例如普通話、中文及中史科合辦中國文化周，以及推行國家安全課程；體育科則會加強透過體育活動，增加學生對國旗、國徽及國歌的認識，以及加強學生的身份認同。