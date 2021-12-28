機組人員抵港將須酒店隔離3天　國泰貨機職員違規外出待查

國泰1名確診的45歲貨機機組人員曾違規外出用膳，個案已交運房局及相關航空公司調查。

本港今日(28日)新增6宗輸入個案，當中包括1名45歲國泰男機組人員，懷疑涉及Omicron變種病毒，他曾在抵港後外出與友人用膳，更到訪過其他店舖，免檢疫安排再現漏洞，恐致社區爆發傳播鏈！衞生防護中心總監徐樂堅在疫情記者會上表示，由於貨機機組人員感染Omicron風險大增，且有數宗機組人員在進入社區後始確診，故港府將加強部分機組人員的檢疫安排，例如他們原本僅須進行家居健康監察，將會提升至抵港後在檢疫酒店進行3天隔離。

對於國泰有內部指引規定機組人員抵港後首3天僅能外出2小時，且僅限指定活動，惟今日確診的45歲國泰男機組人員卻外出與朋友用膳，疑違反相關防疫規定。徐表示，已將個案交運房局與相關航空公司作出調查。

至於隔離3天是否足夠，徐希望盡量在首3天發現確診個案，但不排除超過3天始確診，因此呼籲機組人員抵港後要定期檢測，並避免出社區，但見到有機組人員抵港後仍外出探朋友，需要留意。同時，他亦呼籲市民留意加強檢測及封區公告，若到訪相關地點，要盡快檢測及接種新冠疫苗，以應付隨時爆發的第5波疫情。