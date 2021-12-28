跨年倒數演唱會　西九文化區附近將改路封路

今年大除夕當晚，旅遊及發展局首次以演唱會形式舉行跨年倒數活動，意味闊別2年的大型實體倒數活動，終於在新冠肺炎疫情下復辦！旅發局「香港跨年倒數演唱會」於本周五(31日)在西九文化區公園大草地舉行，期間邀請不同歌手及管弦樂團演出。屆時，西九文化區附近一帶人流、區內設施、道路會因應活動而作適當改動，將提早關閉、改路及封路。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，門票是以實名登記，不能轉讓。場地將於晚上8時，即演唱會開始前2小時開放，進入場地前需要核對身份證、量度體溫，掃描安心出行及通過安檢，方可戴上手帶進入演唱會場地。

西九文化區管理局傳訊及公共事務總經理吳璟儁表示，當日下午2時起，除戲曲中心停車場外，西九區內停車場將會關閉，停車場內的車輛必須於下午4時前駛離。

人流方面，下午4時起，藝術廣場天橋會封閉。於傍晚6時起，區內實施單向人流管制，非持票公眾人士需要經東入西出，即經高鐵西九龍站綠化空間，沿柯士甸道西進入西九文化區，離開時需由西九海濱長廊西閘出入口離開。持票人士則沒受影響，可以繼續由九龍站E4出口前往場地。

西九龍交通執行及管制組特遺隊劉浩邦督察表示，傍晚6時起，西九文區附近的博物館道、文化道、一小截柯士甸道西及雅翔道南行路段將會封閉。公共運輸交匯處內的士站會移到匯民道的上落客位置；巴士、小巴站則繼續如常運作。

場地空間大約可容納3,000多人，不設企位，需每6個人一排後隔開，現場亦設2米高圍板圍繞整個場地。主場內不設飲食，市民需戴上口罩。屆時西九文化區旁的M+博物館外牆亦首設倒數時鐘，讓港島市民同能感受除夕氣氛。是次演唱會亦會進行全球網上直播、轉播，讓非持票人士同能觀看。