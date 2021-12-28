中大研究指產肉過程加劇空污　30年間中國農業氨排放量增63%

中大研究指，中國人如改以植物性飲食為主，可減少20%農業氨氣的排放量。

多食肉除了對健康帶來風險，更會污染空氣。有研究發現，中國人在1980年起30年間，人類肉類消耗量增加5倍，期間農業氨氣的排放量增加了63%、微細懸浮粒子每年每立方米平均增加10微克，導致每年約90,000人過早死於空氣污染相關疾病。研究建議，市民為人為己，改以植物性飲食為主，改善健康之餘，亦能減少空氣污染。

中大主導研究團隊分析1980年至2010年，30年間中國食品生產和消費模式的變化，發現中國經濟和人口快速增長的同時，人們亦從以植物為主逐漸轉為肉類密集型的飲食模式，肉類產量亦由15兆噸增加至80兆噸，升幅達5倍，成為世界第一大肉類消費國家。大增的肉食消耗量使農業氨排放量增加了63%、微細懸浮粒子每年每立方米平均增加10微克，亦佔所有污染源的微細懸浮粒子的20%，導致每年約90,000人過早死於空氣污染相關疾病。

中大理學院地球系統科學課程副教授戴沛權表示，動物排泄物和用於種植動物飼料的肥料，會釋放大量氨氣，導致微細懸浮粒子在空氣中形成。

研究團隊表示，較富裕的人進食大量肉類，不僅個人或會面對健康風險，亦令空氣污染惡化，使到在較貧窮的農業地區的人，雖然較少吃肉，但健康卻要共同承擔空氣污染的惡果。

研究建議，人們從多肉飲食習慣改為植物性飲食，可減少20%農業氨氣的排放量及每立方米6微克的微細懸浮粒子，並可避免每年75,000人因空氣污染而過早死亡，亦能成為減輕中國嚴重空氣污染問題的對策之一。