涉前年8.11太古站非法集結　8人准保釋至2月底再訊

前年8月11日，全港各區都有示威堵路活動，入夜後警方於港鐵太古站出口附近拘捕多人，其中7男1女被控參與非法集結等不同控罪。案件今天（28日）在東區裁判法院再訊。除其中1名被告只承認無牌管有無線電通訊器具罪，但否認非法集結及管有攻擊性武器2罪，其餘被告均否認所面對的控罪。案件現押後至明年2月28日作審前覆核，此期間各被告准保釋候審。

8名被告依次為林韋丞（24歲，音響工程人員）、黎卓然（30歲，戲院經理）、文城康（23歲，電腦軟件工程師）、陳堃榮（18歲，無業）、謝誠謙（28歲，工程師）、余巧茵（21歲，學生）、戴偉軒（29歲，侍應）及陳朝安（28歲，銷售員）。他們共同面對一項非法集結罪，指他們於2019年8月11日，在港鐵太古站C出口參與非法集結。

林韋丞、陳堃榮、陳朝安另被控管有攻擊性武器罪，控罪指林韋丞和陳堃榮在同日同地，各管有1個能發出雷射光束的裝置。陳朝安則涉嫌在同日同地管有2個能發出雷射光束的裝置、1個彈射器及1袋金屬彈丸。文城康則另被控一項故意阻撓正在執行職務的警務人員罪，即在同日於太古站出口內的扶手電梯阻撓警長59103。

林韋丞承認的無牌管有無線電通訊器具，即指他在同日同地管有一部無線通話機，該罪會留待審訊期間再處理。

案件編號：ESCC 1773/2021