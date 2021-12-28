近兩成市民沒新年願望　學者推測對未來已沒期待

還有數天便迎來2022年，有機構調查市民對過去一年的感受及對新一年的期望，其中有52%的受訪者對香港過去一年發展的評價不滿，雖然已經較去年下跌20個百分點，但滿意率淨值仍然為負數，而18%的受訪者更表示沒有任何新年願望。有學者認為，過去兩年香港社會受到社會事件和疫情雙重打擊，故即使滿意度大幅上升，亦只是從谷底正常反彈，實際情況並非如數字般如此正面。

香港民意究所於今個月9日至14日，就2021年回顧及2022年前瞻以電話訪問1017名市民，發現有26%的受訪者滿意香港過去一年發展，較去年上升17個百分點，不滿的受訪者則有52%，較去年下跌20個百分點，雖然滿意率大幅上升，惟滿意率淨值仍然為負26個百分點。在過去一年生活快樂程度方面，感到快樂的受訪者佔29%，較去年上升16個百分帶你，而不快樂的受訪者則有40%，比去年下跌19個百分點。

另外，對於來年的展望，40%的受訪者預期來年香港整體發展會有改善，較去年上升7個百分點，為2010年12月以來新高，認為會惡化的受訪者則佔29%，下跌11個百分點。在市民的新年願望方面，與社會相關的有40%，較去年下跌9個百分點，與世界和平或友愛相關的更只佔6%，創1998年以來新低，而沒有新年願望的受訪者亦有18%，較去年上升8個百分點，是1992年12月有紀錄新高。

香港中文大學新聞與傳播學院院長李立峯認為，數據向正面方向走，因為過去兩年香港備受社會事件和疫情影響，氣氛極差，所以今年只是從極端低位上升，屬正常現象，並不代表市民對社會的滿意度如數字般正面，香港仍然被移民、政治和疫情等整體問題纏繞，影響社會氣氛和市民的快樂程度。對於18%的受訪者沒有新年願望，他估計受訪者可能認為期待的事情已經一定不會發生，所以亦沒有許願的需要。