警破求職騙案拘4男女　5受害人涉款28萬

警方今日(28日)分別以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，拘捕3男1女 (26至57歲)，4人涉嫌與5宗求職騙案有關，涉案金額總值超過28萬港元。灣仔警區刑事調查隊督察梁棨淘表示，今年5月至10月期間，案中5名受害人於社交媒體，被騙徒的搵快錢廣告吸引，遂透過電話與騙徒溝通，騙徒隨即約受害人會面，並透過兩種手法進行詐騙。

其一是騙徒叫受害人向財務公司借貸，並指使受害人以現金或轉帳方式將款項交給他，騙徒繼而訛稱會替受害人還款，受害人從中會得到些小回報，騙徒取得款後便告失蹤，所有借貸的款項由受害人獨力承擔。其二是騙徒會叫受害人到商店購買智能手機，騙徒聲稱會將該些手機高價轉售獲利，惟當騙徒取得手機後，同樣會不知所終，

灣仔警區經深入調查後及在商業罪案調查科協助下，成功鎖定一名26歲中國籍男子為案件主腦。警方發現5宗案件中，俱由該男子接觸受害人，他除了收取現金及手機，還指示受害人將部分騙款轉入3個由其操控的本地銀行戶口。

今日清晨時分，警方展開拘捕行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕該名男主腦，同時以涉嫌「洗黑錢」拘捕3名銀行戶口持有人。