迷你倉大火死因研訊　高級區長稱指揮毋須長留火場

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（28日）繼續，時任高級消防區長盧錦榮作供，面對研訊主任的提問，他堅持自己當日沒有留守在3樓火場入口觀察消防員工作並無問題。

盧錦榮表示，他在火災第3日、即2016年6月23日負責管理1號樓梯的滅火工作。當日有2條滅火喉因壓力不足無法使用，他帶領隊員安裝新喉，但並無處理舊喉。研訊主任關注消防員會否誤將舊喉當成可用的消防喉使用，導致危險，盧回應指「咁大場火，地下有用唔到嘅喉係好常見」，而一般來說都不會處理這些舊喉，因喉管接駁混亂，他不敢隨便關掉水龍頭，以免影響救火工作。

研訊主任又關注盧作為指揮級人員，為何只負責帶消防員「上上落落」，而非長期留在3樓觀察情況。盧解釋帶消防員從地下走到3樓火場是要給予他們信心，讓他們覺得有長官陪同，盧又指自己帶他們入火場後，會在3樓窗邊等一會兒，確保他們順利進入火場才返回地面處理其他工作，例如觀察大廈外圍情況。盧堅持不需安排一名長官長駐3樓，也不清楚其他樓梯指揮官的做法。

盧記得最早收到有消防員不適的訊息時，是指有青山灣升降台隊員不適，而非許志傑所屬的觀塘泵車隊。盧指自己當時在地下，心想青山灣升降台才剛剛入火場，故沒有意識到事情的嚴重性，決定留在地下等候更多資訊再作部署，並無立即走上3樓了解詳情。

案件編號：CCDI-333,334/2016