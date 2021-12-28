工會促修例提高工傷罰則　批復康先導計劃滯後

今年上半年錄得4114宗工傷個案，近3個月有11名工友不幸喪生，多個家庭頓失經濟支柱。有工會今日(28日)與勞工處處長孫玉菡會面，敦促處方修改2條過時的工業及職安法例，提高工傷罰則，並要求政府加強監管小型工程。至於政府指明年底才推出「工傷僱員復康先導計劃」，該工會批評滯後。

候任議員吳秋北形容工業意外令人心痛，而且一宗都嫌多，而近期工傷意外急升，相信與工程恢復有關。他直指現時法例未能與時並進，刑罰欠缺阻嚇性，例如將軍澳一宗致命工業意外，兩個承辦商因違反《職業安全及健康條例》（509章）及《工廠及工業經營條例》（第59章）被檢控，惟罰款過低，只各被判罰款3萬港元，而條例最高僅可被判處罰款50萬港元及監禁6個月。另外，他又指政府於2020年底提交提高職業安全及健康法例罰則的文件，至今仍未有進展。

同場的職安健協會主席林淑儀表示，近年大型承辦商多數把工序外判，但實際上工序外判給較小型的承辦商後，即使意外發生於較大型的地盤，但承擔責任的是小型承辦商，呼籲當局必須督促大型承辦商承擔職安責任。而香港建造業總工會理事長黃平指近期先後發生2宗密閉空間工作的意外，造成3死6傷，反映當局對密閉空間工作的規管鬆懈，候任議員梁子穎建議利用科技監察工友安全，包括以視像實時直播工友在密閉空間的工作等。

現任議員郭偉強亦促請政府在修訂法例時，必須要求法庭檢視現時量刑過低的問題，避免日後存在判案過輕的狀況。而政府亦應加強對小型工程的巡查和監管，以及對職安健的宣傳和教育。

郭又指「工傷僱員復康先導計劃」預計於下年第一季度公開招聘服務承辦商，料於2022年底推出，為因工受傷，6個星期後仍未復工的工傷僱員提供私營門診復康治療服務，讓他們早日接受診治，以提高康復進度，以及為重新就業作好預備。他指計劃在時間表上有滯後，但相信先導計劃有助工友解決於公營醫院排期過久的情況，有其可取之處。