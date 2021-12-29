村霸勾結官商　西貢鄉村多亂象

西貢鄉村土地亂象頻生。繼東方傳媒機構（下稱「東方」）去年10月獨家踢爆該區相思灣村土地亂象後，毗鄰的上洋村村長近日又遭村民踢爆，涉僭建、亂倒泥頭及斬樹等多項違規，更令人感到整個西貢鄉村「立立亂」。而相思灣村霸在村內霸海又霸地，卻一直無被檢控，有學者直言會讓市民感覺整個西貢或相思灣一帶儼如法外之地，甚至有官商勾結之嫌。

西貢相思灣村內的水上活動店涉非法霸佔村內地方經營牟利，早前更已被東方踢爆涉霸佔官地僭建碼頭，經營該店的「神秘丁屋」業主黃子洋在村內霸海又霸地，同時又涉霸佔店外的官地作為顧客付費泊車用途。惟事發至今，涉事人依然未被檢控。

近日再有鄰村居民爆料指，身兼坑口鄉事委員會主席、西貢區議員及上洋村村長(居民代表)的劉啟康，其位於上洋村的居所嚴重僭建，影響鄰居並潛在安全隱憂；又指他名下建築公司涉嫌早於2016年起就將裝修及建築廢料非法棄置於上洋村的空地，嚴重污染環境，導致衞生惡劣；亦指其建築公司在興建新村屋時，疑沒有諮詢居民及得到村委會同意就砍伐老樹。

「市民會覺得負責嘅官員會唔會有利益轇轕。」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，西貢鄉村一而再再而三的違規事件，但有關部門卻無執法，特別是相思灣村村霸，至今仍無任何檢控，使整個西貢或相思灣附近地方仿如法外之地，亦令人懷疑存在官商勾結，認為負責有關區域的地政官員要作解釋，為何會這樣處理。