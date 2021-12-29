精神病患者設計紀念品　藝術治療助踏上康復路

醫管局豁下的精神科醫院葵涌醫院，於前年9月成立日間復原服務中心，提供精神病個案復康支援服務，用藝術為精神病患者治療。適逢醫管局成立30周年，該中心為此舉辦紀念品設計活動，有兩名精神病患者人士創作的設計獲選中用於紀念品上，寄語精神病患者在醫護人員照料下終會在復原路上找到出路。

復原人士吳林鑫的設計獲用於筆袋紀念品，她以海洋為靈感，寓意醫管局員工如溫暖的陽光陪伴着復原人士。吳稱自小成績差，沒自信、容易發脾氣，甚至打牆發洩，與家人關係不佳，後來確診為燥鬱症。自去年到復原服務中心後，在院方的鼓勵下，成功讓她重拾興趣，透過繪畫及編織學習專注，紓解暴躁的脾氣。她在同年更於社交平台開設個人專頁，向大眾分享晝作設計。

另一位復原人士葉錦英的設計獲用於電腦袋、索袋及領帶等紀念品上。她以迷宮比喻精神病患者從治療到復原的心路歷程，又寄語人生有起點亦有終點，總會找到出口，籲同路人不要輕易放棄。葉指過去因工作壓力而患上焦慮症，曾經康復，但2018年受其母去世的重大打擊而再度病發，及後主動尋求復原服務中心幫助，同樣透過繪畫，在極度的專注下，把對母親的思念看開，減少焦慮，使病情及情緒穩定下來。

醫管局一級職業治療師劉淑然指，活動可發揮精神病患者強項，讓他們備受肯定、增添自信，有助走出精神疾病下的陰影。