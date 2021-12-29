4染疫者潛伏期逗留多處　國泰城等51地方納強檢

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處52個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

因應4宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診或確診輸入個案，有51個指明地方被納入強制檢測公告。另外，由於一間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診或確診輸入個案曾到訪的地方

1.香港石塘咀皇后大道西470號石塘咀市政大廈5至6樓石塘咀體育館

2.香港石塘咀皇后大道西513號尼斯花園地下 B 鋪馬六

3.香港上環德輔道中199號無限極廣場地下 G01鋪名創優品

4.新界大嶼山赤鱲角觀景路8號國泰城

5.香港中環皇后大道中99號中環中心19樓1901-05室植齒及頜面外科中心

6.香港石塘咀卑路乍街8號西寶城低層地下 LG07號鋪麥當勞

7.香港西營盤皇后大道西488號新安大樓地下中信銀行（國際）

8.香港上環必列者士街1號地鋪 Oolaa

9.香港中環荷李活道10號大館

10.香港中環皇后大道中37號余道生行地庫麥當勞

11.香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心2樓200號室港島智能身份證換領中心

12.香港灣仔莊士敦道60號嘉薈軒1樓9號鋪 Ruam

13.香港銅鑼灣百德新街2至20號恒隆中心

14.香港銅鑼灣糖街2-8號Cinema City

15.香港銅鑼灣怡和街46-54號地下至2樓麥當勞

16.新界大嶼山愉景灣 D’Deck1樓105B 號鋪 Koh Tomyums Thai Restaurant

17.新界東涌富東廣場地下18-19號鋪八方雲集

18.新界大嶼山梅窩涌口街21號地鋪 Pause Cafe

19.九龍旺角煙廠街1-3號鴻祥大廈地下 E 號鋪八方雲集

20.九龍旺角旺角道30-36號寶安大樓一樓全層及地下 F 號鋪麥當勞

21.新界大嶼山愉景灣海澄湖畔路96號地下 G28號鋪 Paisano’s Pizzeria

22.新界大嶼山愉景灣 D’Deck 地下 G09號鋪 Hemingway’s By The Bay

23.香港鴨脷洲海怡半島海怡西商場地下5號鋪八方雲集

24. 新 界愉 景 灣愉 景 廣場 地 下 G25號 鋪 Fusion by PARKnSHOP

25.新界大嶼山愉景灣 D’Deck 地下 G04鋪及1樓103號鋪 ZAKS

26.香港中環威靈頓街88-90號地下 BEP Vietnamese Kitchen

27.香港中環荷李活道23號金珀苑地鋪 Paisano’s Pizzeria

28.香港灣仔軒尼詩道130號灣仔電腦城

29.香港灣仔灣仔道146號明豐大廈地鋪八方雲集

30.新界大嶼山愉景灣 D’Deck 地下 G01A 號鋪 Pacific Coffee

31.新界大嶼山愉景灣 D’Deck 地下 G02號鋪麥當勞

32.九龍九龍城賈炳達道賈炳達道公園

33.新界東涌文東路29號東涌北公園

34.九龍九龍塘達之路80號又一城 G25號鋪望月樓

35.九龍九龍塘達之路80號又一城 LG1-40Apple Festival Walk

36.曾乘搭任何由銅鑼灣（摩頓台）開出往屯門（龍門居）路線號碼962X 的巴士

37.曾乘搭任何由屯門（山景邨）開出往灣仔（會展）路線號碼961的巴士

38.曾乘搭任何由國泰城開出往國泰港龍及中航大廈的機場員工接駁巴士

39.曾乘搭任何由屯門巿中心開出往佐敦（西九龍站）路線號碼60X 的巴士

40.曾乘搭任何由灣仔（會展）開出往屯門（山景邨）路線號碼961的巴士

41.新界大嶼山愉景灣渡輪碼頭

42.中環三號碼頭

43.香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室

44.香港中環康樂廣場2號郵政總局

45.九龍佐敦道1號拔萃女書院（指明學校）就讀中四（指明級別）的學生及指明學校的、曾面授該等指明級別學生的老師

46.香港跑馬地體育道3號香港足球會

47.香港銅鑼灣時代廣場10樓1004號鋪 Greenhouse

48.香港中環紅棉路23號香港壁球中心

49.香港堅尼地城石山街12號堅尼地城社區綜合大樓地下堅尼地城郵政局

50.香港石塘咀卑路乍街8號西寶城1樓117號鋪薩莉亞意式餐廳

51.香港薄扶林薄扶林道89號寶翠園6座

B. 其他

1.香港黃大仙黃大仙上邨達善樓地下香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（黃大仙）