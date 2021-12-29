東方日報A2：變種勢兇免檢穿窿連爆六宗　國泰播疫無窮

變種病毒Omicron危機殺到，管理及防疫表現屢遭批評的國泰航空成為香港外防輸入最大漏洞！衞生防護中心昨公布，再多3名國泰機組人員於社區活動數日後始確診，其中居於石塘咀南里壹號的男子抵港翌日即到友人家中用膳，該名友人同為國泰機組人員，昨已初步確診，國泰指兩人無徹底遵守規定的居家指引。短短兩周內，先後有6名該公司機組人員感染Omicron變種病毒，其中4人更因免檢疫成「漏網之魚」，違規涉在社區播毒，令本港第5波疫症爆發機會「非常非常高」！後知後覺的政府昨日僅收緊貨機機組人員抵港首3日須到酒店檢疫，至今仍拒絕取消相關人士的免檢疫安排。政府任由國泰播毒，港人勢又要「陪葬」。

本港昨新增6宗輸入個案，分別從英國、美國及巴基斯坦抵港，包括兩宗國泰空中服務員。5宗個案帶有N501Y及T478K變種病毒，即疑染Omicron變種病毒。至今累計確診個案增至12,605宗，另錄得約14宗初步確診。其中一名46歲男機組人員居於愉景灣蘅峯曦欣閣，本月23日前往紐約，本月25日回港，他之後曾兩次進行檢測。

另一宗為45歲男機組人員，本月21日前往紐約，24日回港，居於石塘咀南里壹號。他本月25日聖誕節當日去過上環「名創優品」購物，然後到友人位於屯門家中午膳，27日光顧過西環尼斯花園「馬六」餐廳。昨亦錄得一宗國泰機組人員的初步確診個案，為一名44歲男子，本月22日到芝加哥，25日返港，與上述45歲男子是朋友，對方於聖誕當日到過他位於屯門嘉悅半島一座家中用膳。他本月27日去過又一城的「Apple」專門店修理手機，並到「望月樓」餐廳用餐。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，由於接連有機組人員在社區確診，港府決定要求貨機機組人員抵港後首3日在檢疫酒店隔離。對於被質疑3日是否足夠揪出確診個案，徐指要平衡貨運往來需求。他承認近日機組人員確診情況令本港面對的社區爆發風險「非常非常高，任何一點火花都足以激發第5波疫情」。

國泰早前收緊指引規定機組人員抵港首3天須每天最多只能外出兩小時作必要活動，國泰回覆表示，該名45歲男子與初步確診的44歲男子，均於回港後首3日沒徹底遵守公司的額外防疫措施，會按內部既定程序跟進個案。國泰又指，因持續受跨境旅遊及營運限制影響，正整合明年第一季的客、貨運航班，並憂慮若進一步收緊機組人員檢疫安排，會令航班班次削減。

另外，國泰航空繼英國來港航班被熔斷後，昨又接獲當局通知，累計有7名乘客於多倫多CX829航班抵港時確診，多倫多前往香港的航班今日（29日）起，至2022年1月11日的兩星期內不獲許可於香港國際機場降落。同時，由洛杉磯前往香港的CX881航班於7天期間 （12月22日至28日）累計有4位乘客抵港後確診，有關航班同樣由今日起至2022年1月11日的兩星期內不獲許可於香港國際機場降落。國泰正通知所有受影響的乘客，安排退款或提供其他航班安排。

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