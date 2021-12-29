愉景灣蘅峯曦欣閣屯門嘉悅半島完成強檢　無發現確診個案

政府昨日（12月28日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午7時起限制在愉景灣指明「受限區域」（即大嶼山愉景灣蘅欣徑2號蘅峯曦欣閣）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

政府今日（12月29日）上午約6時完成強制檢測行動。截至今日凌晨1時，約210名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約140戶，當中約30戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

另外，政府昨日（12月28日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午8時30分起限制在屯門指明「受限區域」（即屯門恆貴街1號嘉悅半島1座）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

政府今日（12月29日）上午約6時15分完成強制檢測行動。截至今日凌晨零時30分，約515名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。 此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約215戶，當中約30戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。