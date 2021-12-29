國泰機組人員違規外出播毒　專家促提供膳食日用品及設具體罰則

變種病毒Omicron危機殺到，管理及防疫表現屢遭批評的國泰航空成為香港外防輸入最大漏洞，短短兩周內先後有6名該公司機組人員感染Omicron，其中4人更因免檢疫成「漏網之魚」，違規涉在社區播毒。港府昨日(28日)始宣布貨機機組人員抵港首3天須到酒店檢疫，仍拒絕取消相關人士的免檢疫安排。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(29日)在電台節目批評，相關措施應該一早實施，又指香港是高度密集城市，若病毒流入社區將會迅速傳播，繼而爆發第5波疫情。

曾表示，Omicron的潛伏期大約3至5天，相信新安排可以找到部分已受感染的機組人員，避免他們返回家居並進入社區後，才知悉染疫。他建議政府觀望措施成效，之後再進行調整。對於其中1名確診的國泰機組人員，在醫學監察期間曾到社區多處地點，曾認為情況絕對不理想，建議針對違反醫學監察要求要有具體罰則，並考慮向接受醫學監察人士提供膳食及日用品，避免他們有機會進入社區。