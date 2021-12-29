Goji Studios全線結業　消委會收117宗投訴　最高一宗涉款40萬元

本地連鎖健身中心「Goji Studios」旗下全線4間健身中心由昨日(28日)起全線結業，消費者委員會截至昨下午共收到117宗相關投訴，涉及金額236萬港元，最高金額的兩宗投訴分別涉及40萬港元及39萬港元，消委會總幹事黃鳳嫺促請中心盡快釐清對客戶的安排。

對於Goji表示，現有客戶可以過渡到另一間健身中心繼續享有服務，黃鳳嫺今在電台節目表示，其他健身中心未必符合客戶原先選擇，亦可能涉及一些額外費用，加上顧客購買的會籍不同，過渡到其他公司對客戶未必是最好安排。她建議消費者檢視合約，計算剩餘會籍費用以便追討，而不同的付款方式，追討可行性會有不同，例如以信用卡一次過付款，可以要求發卡銀行按退款機制處理。至於分期付款，則屬於已授權健身中心扣數，即使獲退款亦可能衍生手續費。

她又說，健身中心結業後，消費者會成為無抵押債權人，商戶變賣資產後要先清還債項，有剩餘才退給顧客，追討過程甚至需經年累月，建議消費者不應寄予太高期望。

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩則說，Goji有約200名員工，工會暫時收到2名教練求助，擔心未能獲發薪金。據工會了解，已有30多名受影響教練找到新工作。李又說，健身中心在疫情下曾4度停運，政府發放的防疫基金連交租都不夠，經營者或因對前景不樂觀而選擇結業。