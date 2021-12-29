方仲賢抗拒警員等3罪完成結案陳詞　押明年2.9裁決

浸會大學學生會前會長方仲賢被指於2019年8月在深水埗購買10支雷射筆，又涉在遇查時逃跑，及涉在警員檢取手機作證物前重新設定手機，被控在公眾地方管有攻擊性武器、抗拒警務人員及意圖妨礙司法公正共3罪，早前已被裁定表證成立。案件今日(29日)在區院完成結案陳詞，押後至明年2月9日裁決，期間方續准保釋。

辯方陳詞指被告當時只管有涉案鐳射筆9分鐘，鐳射筆亦沒裝有電池，不能使用，且被告亦沒有購買電池，「佢買左啲筆，9分鐘內根本無意圖做任何嘢」，強調控方須證明被告於該9分鐘內有意圖將鐳射筆用作攻擊性武器，而鐳射筆於案發數分鐘內能否使用是重要的考慮因素，日後是否加裝電池或改裝並不需要考慮。辯方又指控方依賴很多與案無關的資料欲證明被告的意圖，但有人在暴動中以鐳射筆照射他人，不代表被告亦會如此施行，認為控方並未有事實基礎來推論被告有此意圖。

就着被告面對的抗拒警務人員罪，辯方指控方須證明被告乃明知對方是警員而蓄意地退開，惟警長當日身穿便衣，在被告正在使用手提電話時，上前搭着被告的肩膀，被告在被陌生人搭肩膀的情況下退開實屬合理反應，被告當時未必知道對方便是警員。辯方亦質疑該警長經驗豐富，認為被告抗拒又不當場以此罪作出拘捕，卻待16個月後才起訴被告；且控方亦須證明警長當時乃有合理懷疑而正當地執行職務。至於意圖妨礙司法公正罪，辯方則指控方須證明被告重置電話而流失的資料，與調查或控罪相關，「唔可以當係有關」。辯方認為控方並不能毫無合理疑點下，證明被告干犯上述罪行。

控罪指，22歲被告方仲賢於2019年8月6日在深水埗鴨寮街一帶，無合法辯解而攜有10個能發出雷射光束的裝置；方同日在桂林街135號地下外，抗拒警署警長52338；以及同日在偵緝警員8702檢取其手提電話為證物作調查案件之前，把該手提電話重新設置。

案件編號：DCCC 1119/2020