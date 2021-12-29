金錢平衡心態？調查指收入4萬元以上自評抗壓高　焦慮症狀相對輕

調查發現，自評應對能力高的多為年長、收入較高及教育程度較高的人士。

新冠肺炎疫情影響持續，對不少人的身心健康造成壓力。有調查早前訪問了7,438名18歲或以上人士，發現54%人認為自己的家庭應對困境的能力高，但年紀愈輕、家庭收入愈低的人士，其自評應對困境能力愈低。

香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院「賽馬會智家樂計劃」早前進行相關研究，委託香港民意研究所在今年2至3月訪問了7,000多名市民，若以0至10分評分，有54%人自評為7分或以上，即應對困境的能力高。

調查又發現，自評應對能力高的受訪者，多為年紀大、收入較高、教育程度較高的人士；55歲至65歲及65歲或以上的組別人士，各有65%人自評為應對能力高；大專學歷或以上，及家庭收入為4萬港元或以上人士，亦各有60%人自評有高應對能力。高應對能力人士受焦慮或抑鬱症狀困擾的比率亦較低。

「賽馬會智家樂計劃」項目調查研究員、港大李嘉誠醫學院護理學院副教授王文炳估計，由於高收入人士資源較多、年長人士的經歷豐富，亦經歷過2003年沙士，亦有家庭及朋友支援。

有關計劃合作夥伴、香港青少年服務處紅磡綜合家庭服務中心主任曾雁東指，不少年輕家庭為雙職家庭，可能家中有年幼子女，疫情期間經濟狀況改變，幫助照顧年幼孩子的長輩或因疫情減少外出，令他們承受不少壓力，有人或要與伴侶配合，以「天地更」輪流照顧小孩。