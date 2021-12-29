教育局斥1.37億元推自資院校補助金　都大獲批逾4000萬元

教育局去年12月推出自資專上教育提升及啟動補助金計劃，讓自資專上院校發展及優化切合市場需要。於2020/21年，當局收到22份申請，只有6個項目獲批，涉款達1.37億港元。2021/22年度的補助金計劃則於今日(29日)開始接受申請。

2020/21年度獲批的6個項目中，金額最多的是香港都會大學，獲批4,080萬港元開設醫療化驗科學(榮譽)理學士學位課程，其次是明愛專上學院，獲批3,320萬港元，用以物理治療綜合臨床教學中心。香港專業進修學校、香港樹仁大學、香港恒生大學、香港伍倫貢學院也獲批補助金，項目涵蓋網絡安全、藝術、文化及科技社會科學學士課程、金融科技等。

教育局發言人表示，首輪補助金計劃下獲批的項目涵蓋多個不同界別，包括專職醫療、金融、藝術及創新科技，以及航運，有助應對有關行業的殷切人力需求。補助金計劃同時旨在協助院校更有效發展本身的優勢和專精範疇，以加強院校之間的策略性協調。教育局將與相關院校保持緊密聯繫，以期善用補助金計劃的資源，並盡早推出相關課程。

2021/22年度的補助金計劃由即日至明年4月20日接受申請。所有開辦全日制經本地評審本地自資副學位或學士學位課程的獨立非牟利院校均符合資格申請。自資專上教育委員會會就補助金計劃下接獲的建議書的可取之處提供意見，並向教育局局長提供建議。每份建議書的資助款額上限一般為4,200萬元。