工廈無牌賭場案提訊　1保險員否認當時阻撓警員執法

男警吳衍鋒於休班時間在工廈單位無牌營辦賭場，他早前認罪後被判履行240小時社會服務令，而同案1名男子則涉嫌在警方行動期間，伸手阻擋警員前進，因而被控阻撓警務人員進入處所。他否認控罪，案件今(29日)在九龍城法院開審。

本案30歲被告楊梓豐，報稱任職保險從業員。他被控於被控於2021年4月10日，在觀塘道404號時運工業大廈14樓D室，阻撓警員陳汶浩進入處所。

警員陳汶浩供稱，當晚他與隊員進入案發單位採取行動。他先打開鐵閘，擬推開玻璃門進入單位大廳位置，期間穿黑色衞衣、戴口罩的被告站在玻璃門前，伸出雙手，企圖向前推向他的心口，陳隨即用右手推被告的肩，結果被告沒有推到他。他不知道被告是否想逃走，但認為被告的行為阻撓了他，於是着他「行埋一二邊」，並一直注視着被告，直至及後把被告身份記錄下來。

辯方質疑，陳當時穿便服，手上拿着鐵筆，一般人或未能即時識別其警員身份。此外，被告戴着口罩，陳不能看見其全貌，加上警員與被告的衝突歷時時間短，而現場尚有大批其他與案有關人士，指出陳根本無可能全程望着被告，質疑警員認錯人。陳承認現場有多於一人穿黑衣，但指自己憑外形衣着等認到被告，又稱當時委任證掛在身上，不認同辯方所指，被告無法知識別其警員身份。

案件編號：KCCC2406/2021