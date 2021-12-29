葵涌醫院男病人推倒院友致死　誤殺罪成判囚2年

葵涌醫院於3年前有男病人被發現倒臥浴室，送院搶救後不治。警方其後拘捕死者的一名男院友，控以誤殺罪名。該男院友否認誤殺罪，於上周在高院被陪審團裁定誤殺罪成，法官李運騰今(29日)判處被告監禁2年。法官指本案原本只屬普通襲擊，但不幸地演變成悲劇且令死者身亡，判刑亦不能忽視被告有暴力案底。另外法官又指控方因要索取法律意見令案件拖延了近2年，認為情況不理想，故給予被告減刑至監禁2年。

現年36歲，曾任速遞員、現無業的被告張澤明，被控於2018年11月5日，在香港非法殺死鄭學云(41歲)。據控方透露，被告過往有9次案底，包括襲擊及傷人等。辯方求情時則披露被告曾吸毒且引致出現精神問題，但現已康復且已戒毒。被告於事發後信奉基督教且已受洗，並於教會機構協助他人戒毒。辯方又指被告已婚且有3名5至13歲的子女，但案發後妻子帶同子女離開被告。

法官判刑指，本案並不涉及使用武器或涉及三合會，而且本案亦是於精神科醫院發生，被告與死者當時均正接受治療。法官亦接納被告當時的行為屬反應過大且可能受精神科藥物影響，但因被告過往有暴力案底故認為應判處監禁並以監禁2年半作量刑起點。不過法官指案件於2018年底發生，被告一直獲准保釋以等候警方向律政司索取法律意見，但直至去年10月律政司才就本案給予最終法律意見，警方才再拘捕被告並起訴他。法官指明白近年律政司的工作量大增，但現時確令被告在該2年一直活於會否被起訴的陰霾當中，情況實屬不理想，因此法官給予半年減刑至監禁2年。

控方案情指，案發時被告與死者均是留醫葵涌醫院的精神科病人。2018年11月4日晚上，涉案醫院職員獲告知有人在浴室跌倒，到浴室後發現死者左前額受傷，左眼眉位置及嘴唇流血，將死者送往瑪嘉烈醫院搶救，惟翌日凌晨不治。警方翻查閉路電視，發現被告與死者於入浴室前發生爭執，被告曾推死者肩膊及抓着死者的衣服。洗手間內亦有2名院友目擊事件，其中1人指當晚被告曾以粗言罵死者「X你老母」，院友進入浴室後不久，又見到被告大力推死者上半身2至3下，令死者頭部撞向牆壁再倒地，被告曾嘗試扶起死者但不成功，遂向護士求助。

案件編號：HCCC 97/2021