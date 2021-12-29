議員支持國安拘捕行動　認為符合法治精神

警方今(29日)拘捕立場新聞現職或前高層人員，多名議員支持警方的逮捕行動，認為完全符合法治精神。

議員梁美芬表示，香港是法治社會，不能因為有關人士是知名人士就説有關拘捕行動為違反言論自由的舉動，而《刑事罪行條例》第9及第10條寫得非常清楚，香港奉行的普通法有非常成熟的普通法原則。這次警方亦特別提出有關人士除了違反《刑事罪行條例》，亦牽涉到普通法牽涉的串謀罪，如被裁定罪成，會面對更高的監禁。

另翻查資料，今年6月就有一批《立場新聞》的董事紛紛辭職，可見他們已經意識到他們過往一連串的行為有機會，嚴重違反《港區國安法》及《刑事罪行條例》。法律精神是非常嚴格的，有法必依，因此他們即使辭任董事，但對於立場新聞過往曾經進行過的一些涉嫌違反法律的行為，仍然要負上法律責任。《立場新聞》雖然在今年6月大規模刪除有關資料，但就法律而言，一旦觸反法例，特別是刑事罪行，亦屬犯罪。因為觸犯的行為早已作出，這也是普通法的基本精神。

此外，她認為警方在搜集充分證據之後才進行逮捕，認為警方的逮捕行動完全符合法治精神，港區國安法，香港刑法及普通法的原則，對於有外國傳媒立即對有關的拘捕行動進行肆虐攻撃，梁認為是完全剝奪言論自由及人權的行動，西方傳媒不應該妄下判斷。

候任議員陳曼琪則表示，言論自由不是無限制，必須以维護國家安全、憲法權威、憲制秩序和「一國兩制」為凌駕性目的，這是香港保持長期繁榮穩定的基石。《香港國安法》和屬維護國家安全的本地法律，已有機結合，若違法便要負刑責。