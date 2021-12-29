愛民邨變愛鼠邨　東方報道後部門聯合滅鼠

東方再次發揮第四權、為民請命，滅鼠無難度。日前東方傳媒機構（下稱「東方」）獨家報道何文田愛民邨鼠患問題後，相關單位即時採取行動，加強防範工作，房屋署、食環署及領展均舉行聯合巡查行動，檢視邨內各個黑點，又指示清潔工人加強清潔。負責管理該邨街市及商場的領展，亦採取5項措施針對改善鼠患問題。地區人士批評當局後知後覺，至相關報道刊出後，房署才表關注，促成立專責隊伍認真應對鼠患問題。

東方日前獨家報道愛民邨鼠患嚴重，無論住宅單位，山坡、街市及商場均現鼠蹤，報道旋即引來各方高度重視。房署於聖誕假期後，才聯同食環署及領展，集合近20人的團隊，日前高調巡視各個鼠患黑點，指示清潔工人用水喉噴灑垃圾桶，又巡視街市及住宅地下，有人用電筒照射草叢及垃圾桶等位置搜索鼠蹤，引來市民圍觀。

管理街市及商場的領展發言人表示十分關注相關議題，指與食環署及房署進行聯合巡視後，食環署透露愛民邨地底現正進行的九龍幹線及爆破工程可能是引致鼠患的原因，食環署滿意領展的鼠患防控工作。

領展亦自12月上旬起已採取5項措施加強滅鼠，包括將滅鼠工作的頻率增加至每周一次，並任命一名鼠患專家進行為期3個月、每周一次額外的鼠患防控工作；與房屋署和食環署協調進行檢查，並在公用地方放置額外的老鼠誘捕器和鼠藥；檢查花槽位置，堵塞鼠洞，防止老鼠繁殖；加強排水渠、垃圾收集站等關鍵地點的清潔工作；以及向餐飲店和鮮活市場商戶發出提醒通知，要求加強店內清潔並妥善覆蓋其場所內的食物和垃圾。

社區幹事吳奮金就指，房署經理亦有聯絡他表達對鼠患的關注，指已為其中一名住戶芬姐改善家居，防止老鼠入屋。而東方報道刊出後引來頗大回響，認為東方發揮第四權為民請命，街坊都表示謝意，重申要求房屋署正視鼠患問題，並參考領展的做法，任命專責滅鼠隊伍來應對問題，而非敷衍式地洗地了事。