今增14宗輸入涉國泰機組人員　Omicron病例增至70宗

衞生署衞生防護中心公布，今日(29日)新增14宗新冠肺炎輸入個案，其中包括1名44歲國泰航空男機組人員(個案編號：12611)，他抵港後獲豁免檢疫，曾與昨日(28日)確診的另一名機組人員見面，本港個案累計12,619宗。另外，今日新增12宗Omicron變種病毒個案，至今共錄70宗相關病例。另錄少於15宗初步個案。

本日確診個案中，除了昨日初步確診的1名國泰航空機組人員，另有1名居於薄扶林寶翠園6座的15歲女童(個案編號：12617)同告中招，她於12月15日前往美國，本周日(26日)乘搭CX893航班抵港，入住竹篙灣檢疫中心接受首4天檢疫，並於本周一(27日)驗出病毒，翌日出現病徵，Ct值少於30。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。

此外，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案12578、12579、12581、12582、12583、12584、12585、12586、12588、12591、12593，以及12594，均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。這些個案涉及4男8女，年齡介乎19至79歲，其中10人於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的病毒檢測確診，餘下2人則於檢疫期間確診。連同上述個案，香港至今共錄得70宗涉及Omicron的個案。

另外，由於國泰航空營運於本周日及昨日，由美國洛杉磯飛抵香港的航班(CX881)各有2名乘客經抵港檢測而確診，即在7天內累計共有4名乘客經抵港檢測而確診；以及於12月28日由加拿大多倫多飛抵香港的航班(CX829)有3名乘客經抵港檢測而確診，衞生署遂引用第599H章《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》，禁止國泰航空營運的客機在今日至2022年1月11日期間從洛杉磯或多倫多着陸香港。

此外，屯門湖翠路201號兆禧苑安禧閣、石塘咀南里1號南里壹號、大嶼山愉景灣蘅欣徑2號蘅峰曦欣閣，以及屯門恆貴街1號嘉悅半島1座被納入強檢名單，相關的指明人士須於明日(30日)接受檢測。