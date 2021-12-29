港大研噴鼻式新冠疫苗方案　可交叉中和多種變種病毒

新冠變種病毒Omicron疫情全球擴散，現時本港的輸入個案中帶Omicron的患者更佔大多數。繼早前香港大學宣布研發噴鼻式新冠疫苗後，港大李嘉誠醫學院有研究團隊開發更有效的新冠疫苗方案，以阻止或減少病毒感染鼻腔，尤其是對抗具有免疫逃逸能力之Omicron的迅速傳播。團隊今日(29日)表示研發聯合2種疫苗，能有效預防新冠病毒在鼻腔感染，該研究現已於《刺針》出版的網上雜誌發表。

研究團隊由港學醫學院微生物學系及新發傳染性疾病國家重點實驗室組成，基於目前已批准緊急使用的疫苗尚不能誘導足夠的呼吸道粘膜保護，且現時的疫苗接種情況亦並不能完全預防呼吸道感染，又難以追上受感染人數的增幅。研究團隊遂研究「PD1-受體結合域核酸疫苗」及以減活流感病毒為載體的「噴鼻式疫苗」為加強作用。

比起當前的新冠疫苗，聯合疫苗能誘導更加顯著的外周及粘膜免疫抗體反應，包括免疫球蛋白A或免疫球蛋白G，和肺部常駐多功能殺傷性T細胞。2種小鼠模型在接受聯合疫苗35天後嘗試感染新冠病毒，研究發現疫苗不但能保護肺部免受感染，同時預防病毒感染鼻腔。疫苗誘導的抗體也交叉中和了多個變種病毒，包括Alpha、Beta以及Delta。有關研究發現證實，聯合疫苗誘導的粘膜免疫反應對於預防病毒感染鼻腔而言至關重要，同時對結束新冠病毒大流行具重要意義。

領導並展開這2種疫苗在香港之臨床研究的袁國勇指出，研究結果表明，港大研發的2種疫苗之臨床研究，仍然是消除新冠病毒大流行的首要任務。他強調團員目前正開展這2種疫苗，包括以減活流感病毒為載體的噴鼻式疫苗的臨床測試。