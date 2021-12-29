何韻詩被捕後稱「心情OK」　線上演唱會勢告吹

警方國家安全處今(29日)對《立場新聞》展開執法行動，分別拘捕7人，當中包括歌手何韻詩。何涉及「串謀發布及複製煽動刊物罪」，被帶往西區警署接受調查。何被捕2小時後，曾透過社交平台管理人表示「我心情OK，請各位關心我嘅朋友不用擔心。」她原定在幾天後、即明年1月2日舉行線上演唱會，現勢要告吹。

何韻詩是「612基金」信託人，曾被攝得參與非法集結等，但之前都沒有被捕，今次因擔任《立場新聞》前董事涉案。

有內地媒體昨日在記者會上特別點名問及何韻詩在黑暴時期，曾於2019年7月出席日內瓦的「聯合國人權理事會會議」，質疑警方有否進一步針對她勾結外部勢力的執法行動，警方國安處高級警司李桂華拒絕評論個別案件，僅稱任何人違反法律，警方都會全力偵緝。案件若涉《港區國安法》，性質勢更嚴重，以國安法第二十一條、二十三條及二十七條針對煽動罪行的規定，即使是情節輕微者罪成，亦會被判處5年以下刑期。

何韻詩當年出席日內瓦聯合國會議時，曾談到香港修訂《逃犯條例》爆發衝突時，並聲稱本港警察向手無寸鐵示威者開槍，要求聯合國把中國從人權理事會除名。同年9月29日出席台灣「929台港大遊行─撐港反極權」，遭人淋紅色漆油。