承認示威現場襲警阻差　家務助理判囚3個月

前年8月25日荃灣一帶有遊行示威，1名家務助理被指在警方防線前下跪，並大叫「嗰啲學生有罪係咪⋯⋯做乜要搞到啲大學生咁慘⋯⋯你哋同我收隊」，又拳打女警及推男警胸口，因而控2項襲警及1項阻差辦公罪。她今天（29日）在西九龍裁判法院承認控罪，主任裁判官羅德泉聽取求情後，認為不可忽視本案牽涉社會運動背景，但同意本案延誤超過2年對被告有一定影響，最終判她入獄3個月。

被告田安妹（51歲），被控於2019年8月25日，在荃灣古坑道襲擊男警梁偉劍及女警陳潔兒，並阻撓2人正當執行職務。

案情指，案發當日下午有一個獲不反對通知書的遊行在葵涌及荃灣一帶舉行，約有1萬人參加，但其後現場開始有暴力事件發生。警方於下午3時許在古坑道設立防線，而被告於6時許在防線前下跪並且高聲呼喊，數分鐘後站起來走近警方，繼續大叫並打了警員梁偉劍的胸口一下。其餘警員立即制止被告，女警陳潔兒從後箍住被告的頸，被告便轉身拳打陳的臉一下。2名警員為被告上手銬時，被告亦有反抗。

辯方今求情時指，被告早年喪夫，一手帶大4個兒子。今次犯案只因情緒一時激動，無法控制自己，才會做下跪及大叫等行為，而被告向女警揮拳的力度也相當細，是相對輕微的襲擊行為。辯方指，被告在事件前曾受催淚煙影響，加上見到暴力場面，才令她一時激動作出本案行為，事後她已聯絡香港家福會接受輔導，改善情緒問題，並且對干犯本案感到後悔。辯方希望法庭考慮被告在本案發生後超過2年才正式被落案起訴，判處以星期計的短期監禁。

裁判官指，案發當日有人縱火、傷人，警方要派大量人手處理，而被告在警方疲於奔命的時候，要分薄人手處理她的情況，又漠視警員對她的喝止，步步進逼，是挑釁行為。裁判官又指，案發時社會對立、群眾情緒激動，容易演變成暴力事件，一發不可收拾。雖然影片見到被告面前沒有太多市民聚集，但當下通訊發達，可以短時間內聚集人群，令情況急轉直下，後果難以想像，決定判被告即時入獄3個月。

案件編號：WKCC 3716/2021