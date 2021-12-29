警員涉當區議員義工向求助者索酬　事主供稱收索錢訊息

警員被指去年為區議員做義工時，向因租務糾紛向區議員求助的業主、租客以及地產經紀索取報酬，被控3項代理人索取利益罪之案件，今天（29日）繼續在觀塘裁判法院審訊。案中地產經紀及女租客今先後作供，均稱案發當日被告曾透過WhatsApp索取800元作調解費用。地產經紀表示，自己一度同意及回覆「無問題，當做個朋友」；女租客則指，她當時不同意，而她當時以為被告是業主及地產經紀請來調解，遂着被告向上述2方收費。

本案37歲被告陳家霖，被控於2020年10月22日，作為代理人，即區議員謝淑珍的義工 ，在處理一宗工廈單位的租務糾紛時，分別向涉事業主、租客及地產經紀各索取800港元，合共2400港元，作為協助處理涉及3人租務糾紛的報酬。

地產經紀李菊洪供稱，案發時業主及租客對租約有誤會，當時業主向區議員謝淑珍尋求協助，其後一名陳姓男子自稱是謝的「幫手」，相約業主、租客及地產公司商討，並提議業主及地產公司賠償租客。李稱，案發當日下午，他收到陳的WhatsApp訊息，稱在私人時間來幫忙調解，問會否介意收取800港元費用。李稱當時他同意，回覆「無問題，當做個朋友」，對方又表示「今晚驚尷尬，搵日飲茶先畀」。

女租客雷曉程則表示，她於去年10月租用油塘一個單位，惟她按租約搬入單位時，舊租客仍未搬走，她當時要求業主提供地方，讓她可存放貨物，或業主退回及賠償2個月按金1個月上期，並支付貨物的存倉費用；惟業主不願意，她遂找律師協助。她稱案發當日，一名男子打了約10次電話給她，對方自稱區議員謝淑珍的助理，接手該租務糾紛，稱「幫手做調解」，約她當晚到地產公司解決。其後她在WhatsApp收到對方訊息，指在私人時間幫忙調解，問她會否介意收取800港元費用。雷指當時她回覆「其實都幾介意，係佢哋（業主及地產經紀）搵你調解，係都搵佢哋收」，對方則要求她當作不知道索取費用一事，又稱「我律師費都幫你慳埋」。案件明日（30日）續審。

案件編號：KTCC 1136/2021