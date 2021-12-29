政Whats噏：張華峰失中資支持成落選主因　告別議會續為金融發展努力

人稱「肥老闆」嘅金融服務界議員張華峰，早前喺立法會選舉中連任失敗。事後佢檢討敗選原因，相信係失去中資企業支持。告別議會之後，事業重心將擺喺公司，繼續為金融發展努力。多陪伴家人之餘，亦決心多做運動減肥。至於未來仲有冇機會重返議會？佢就笑言自己年紀大，唔會啦！

點解肥老闆得唔到中資企業嘅票呢？佢認為箇中原因，可能係自己做得唔夠好，又或者無拜會等。佢期望未來執行國家具體工作嘅人士，不宜加入自己嘅個人想法，必須徹底及公平公正咁執行國家政策。另一方面，近幾年有唔少中小券商陸續結業，導致佢嘅「鐵票」不斷流失，而今次選舉結果，肥老闆獲得169票，較上一屆少咗近百票。

回想過去9年嘅議會工作，肥老闆指行業引入同股不同權、市值高、高科技嘅企業可以來港上市、有咗互聯互通等，直言金融方面以往係跟市場走，但呢幾年參與制定政策，感覺更為深刻，顯得更實際及有意義；至於政治層面，佢就話任何破壞一國兩制及香港社會安定、破壞基本法在港實施嘅行為，自己都極力阻止與反對，可以話盡咗一個愛國愛港人士需要做嘅嘢。

唔會再返議會嘅肥老闆話，要建設香港並非一定要喺議會，其實喺各個層面都可以做到，佢話自己有唔少朋友，大家都會一齊喺建設香港、維護國家等方面落功夫，亦會繼續喺經民聯裏面積極參與工商事務、與內地經濟合作等工作，喺唔同層面服務市民。會否繼續擔任經民聯副主席一職？佢則指有待開會決定。

肥老闆又話，香港呢個國際金融中心雖愈做愈大、市值同成交量都有進展，但幾百間本地券商遇到嘅經營難題仍未解決，期望新議員能繼續努力，以完成自己努力多年而未竟嘅職志，同埋讓所有惠民政策都落實到社會各個層面。

投身金融行業50年嘅肥老闆，指過去幾年大部分時間都投入議會工作，忽略咗公司業務。由於佢對金融市場發展頗具信心，卸任後將會重整公司，或者擴大經營範圍。私人生活方面，就會多啲陪伴家人；佢又笑言，老早就想做多啲運動減肥，但計劃往往遭到突如其來嘅會議打亂，漸漸就失去決心，不過依家就無問題啦！之但係，唔少朋友見佢將會較為清閒，紛紛邀約飯局或活動。如此一來，肥老闆又能否實踐佢嘅減肥大計呢？