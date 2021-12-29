緬甸元旦起列高風險地區　哈薩克輸入5宗Omicron須加強監測

再多2個國家發現Omicron個案！為防患未然，港府今日(29日)公布，將於本周六(明年1月1日)凌晨零時起，指明指明哈薩克和緬甸為A組指明地區，其中哈薩克更需加強監測，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

因應早前發現5宗由哈薩克斯坦輸入香港的Omicron個案，政府將該國於明年1月1日起納入「加強監測A組地區」，意味抵港人士須先到竹篙灣檢疫中心進行4天強制檢疫，其間每天進行病毒檢測。有關人士其後會於抵港第5天由專車送到來港前已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的17天強制檢疫，及於抵港第26天到社區檢測中心完強檢，連同抵港時於機場接受「檢測待行」，相關人士合共須接受14次檢測。

緬甸同於明年1月1日起納入A組指明地區，21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境，而香港居民則必須已完成新冠疫苗接種，並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，期間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。