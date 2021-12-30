象牙貿易周五全面禁止　巿民趁限期前趕購心頭好

今天(30日)是本港准許售賣象牙的最後一天！根據港府條例，除古董象牙外，本地象牙貿易將於明日(31日)起全面禁止，大批市民昨日(29日)已「趕搭尾班車」，希望在禁售前購得「心頭好」，有人買象牙筷子，亦有人豪花6位數字買入原條象牙。有零售商指在過去10天，象牙製品銷量爆增，但現仍有800公斤的存貨，市值達6400萬元，估計整個業界存貨值更高達數10億港元。業界代表指，雖然港府早於2016年公布淘汰計劃，並給予寬限期，但過去本港受反修例示威與疫情等社會狀況，而影響銷情，3年半只出售不足3成象牙，期望政府可以延長寬限期。

港府於2018年修訂《2018年保護瀕危動植物物種(修訂)條例》，逐步淘汰本地象牙貿易，並將會在明日起，本港全面禁售象牙，只可作個人收藏、承繼、展覽、轉贈等非商業用途，但古董象牙製品與已絕種的長毛象牙製品可獲豁免。在上環的象牙店，在昨日的平日下午亦人頭湧湧，店內亦推出折扣，以低於66折來吸客。多名顧客逼在擺放象牙筷子飾櫃前細心選購，一對象牙筷子最便宜亦要約800港元，最貴索價4000港元，但無阻他們的購物意慾。

有顧客更指，「再貴嘅鑽石幾時都買得到，但象牙過埋呢幾日，有錢都買唔到!」有顧客專程來入貨，豪花6位數字買入未有雕花的原條象牙。市民王先生指一直有收藏象牙工藝品，因其入門門檻較玉石便宜，他指禁售象牙是全球大勢所趨，亦理解政府決定。

本地象牙商「象牙世家」第三代傳人兼香港合法象牙持牌人聯會主席朱振邦指，過去數天，客似雲來，銷情理想，市民多購買單價低的象牙筷子、象牙首飾來留為紀念。惟人流未消化存貨，雖然店內將禁售的非洲象牙製品只佔2至3成，但現仍有800公斤的存貨，市值6400萬港元，在今日的最後限期過後，會把未有賣清的存貨收起。根據漁護署資料，截至2021年11月，本港可出售的象牙存量為47.1公噸。

港府早於2016年12月已公布淘汰本地象牙貿易的政策，條例正式於2018年5月實施，並給予寬限期至今年年底。然而，2018年至今，3年半只出售不足3成象牙。朱振邦解釋，由於2019年起本港分別經歷反修例示威與疫情，旅客大減，打擊行業的銷情。他補充指象牙屬奢侈品，原條象牙難有市場，但行業式微，資深工匠人數銳減，有材料亦未能加工。他指自90年代以來，本港的象牙存貨由670公噸至現時的47.1公噸，已大幅減少，期望政府可以再給予更長時間銷售。

漁護署回覆指，現只有少數象牙工匠仍從事象牙業工作，當中數名希望接受再就業培訓的人士，已轉介予僱員再培訓局跟進，又盡力配合象牙商的銷售安排。象牙禁售實施後，該署會加強市場巡查，貿易商若要管有古董象牙作商業用途，須提供證明有關象牙符合古董象牙的定義，可用作證明為古董象牙的證明包括合資格的鑑定評估或科學測齡方法，以確定物品的來源及年份，並加強打擊非法象牙貿易。