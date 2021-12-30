外國關注《立場》高層等7人被捕　華外交部駐港公署促停干預

警方國家安全處周三(29日)展開大規模執法行動，以涉嫌串謀發布煽動刊物罪拘捕7人，其中3男3女為《立場新聞》高層或前高層，另1人則為正在還押的前《蘋果日報》副社長陳沛敏，涉嫌參與《立場》撰文。歐盟和聯合國等關注事件，中國外交部駐港特派員公署則敦促外部勢力停止干預香港事務和中國內政。

歐盟對外行動署發言人聲稱，今次事件標誌着香港新聞自由進一步惡化，指尊重人權和基本自由，是基本法和一國兩制原則的核心。聯合國人權辦公室表示，對香港的公民空間持續被打壓感到震驚，指香港受《公民權利和政治權利國際公約》約束，有法律義務尊重信息、言論和結社自由。德國外交部發言人則說，事件再次表明香港的多元化、言論自由和新聞自由，正不斷受到侵蝕。

中國外交部駐港特派員公署發言人則指，歐盟對外行動署等混淆黑白、顛倒是非，公然散布惡劣言論，肆意詆毀香港法治與自由，妄圖阻撓特區警方依法執法，公開包庇反中亂港分子；駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，指出香港撥亂反正的歷史大勢不可阻擋，任何外部干預抹黑都如螳臂擋車，不自量力，註定失敗。

發言人表示，警方依法行動，拘捕涉嫌串謀發佈煽動刊物的個人，是維護國家安全、捍衛香港法治與社會秩序的正義之舉，任何人假借和利用新聞工作作為工具，從事危害國家安全、破壞法治與社會秩序的勾當，必將遭到法律制裁。發言人又指，港區國安法實施以來，香港發展重回正軌，新聞自由得以在安全、穩定和法治環境下得到更好保障，而外部干預勢力屢次三番攻擊香港新聞自由，蓄意渲染所謂寒蟬效應，支持新聞自由是假，見不得香港穩、看不慣香港治是真，奉勸他們停止干預香港事務和中國內政。