東方日報A2：國安處搜立場新聞　拘6高層網站停運

網媒《立場新聞》昨在警方國家安全處大規模執法行動後，宣布停止運作，該媒體母公司5名前董事及一名現任高層（見表），遭國安處昨以涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀煽動意圖罪拘捕，當中包括歌手何韻詩、前立法會議員吳靄儀、前政務司司長陳方安生的堂妹兼社會服務聯會前行政總裁方敏生等。正在還押的前《蘋果日報》副社長陳沛敏亦因有份撰稿於《立場》刊登再被捕，令此案被捕人士增至7個。消息指，警方正通緝《立場》創立人兼董事蔡東豪及多名人士，警方同時凍結了《立場》6,100萬元資產，為國安處自去年成立以來凍結資產最多的案件。《立場》即時停運。

昨早6時起，警方國安處兵分多路，相繼拘捕《立場》多名高層，包括前總編輯鍾沛權，他亦是陳沛敏的丈夫。其他被捕者包括《立場》署理總編輯林紹桐，林昨日立即宣布請辭，至於前董事周達智昨亦被捕，被捕人年齡介乎34歲至73歲。昨日行動中，警方出動了200名軍裝及便衣人員帶同法庭手令，搜查位於觀塘的《立場》辦公室，搜查令包括檢取新聞材料的權力，警員檢走數十箱證物，包括大量的文件、電腦、電子器材，及50萬現金等。消息指，有4人被搜屋。

昨日下午，《立場》發出停止運作公告，指包括網站及所有社交媒體立即停止更新，內容將於日內移除，所有員工即時遣散。警方指所有人將被通宵扣查，警方將繼續調查《立場》的資金來源，及該網媒在英國開設分社營運的真正目的，包括有否涉及勾結外國勢力等。預計今天會落案起訴鍾沛權、林紹桐，下午在西九龍法院提堂。

警方國安處高級警司李桂華昨日表示，《立場》在去年7月至今年11月期間不斷刊登具煽動性的文章，以引起憎恨、藐視香港政府、引起對香港司法制度的憎恨、引起香港居民間的不滿、煽惑其他人使用暴力、唆使其他人不遵守法律、或不服從合法的命令。李指出，部分文章內容為毫無事實根據的惡意指控，例如曾提及「抗爭者被失蹤，被侵犯」；又形容有警員將槍口瞄準示威者的黃頭盔，並目睹警方開槍掃射。李強調，審視相關文章內容，發現具有主觀和煽惑元素，不只是報道，有宣揚煽動危害國家安全行為之嫌。

警方昨日搜查了《立場》位於觀塘的辦公室，並一度帶走近日被網上平台指涉嫖妓的《立場》副採主陳朗昇助查，曾到其位於沙田顯徑邨和大埔帝欣苑的住所，檢走電腦、手機、平板電腦、記者證、存摺及提款卡等，陳事後表示，昨日是傷感的一天，他強調自己沒被捕。

政務司司長李家超則稱，如果有人假借及利用新聞工作作出任何危害國家安全的行動，政府會嚴厲打擊，他批評有人穿住「新聞外衣」，從事非法勾當或將新聞工作當成工具，其舉動是污衊新聞自由及破壞新聞自由，並予以譴責。立法會多名候任議員則支持警方的執法行動，梁美芬表示，這次警方特別提出有關人士除了違反《刑事罪行條例》，亦牽涉到普通法牽涉的串謀罪，如被裁定罪成，會面對更高的監禁。她又質疑，今年6月已有一批《立場新聞》的董事紛紛辭職，可見他們已經意識到過往一連串的行為有機會嚴重違反《港區國安法》及《刑事罪行條例》。

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