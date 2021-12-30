《立場新聞》高層被捕　網媒《香港獨媒新聞》宣布專頁將停運

網媒《立場新聞》昨(29日)在警方國家安全處大規模執法行動後，宣布停止運作，《立場》母公司5名前董事及1名現任高層，遭國安處以涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀煽動意圖罪拘捕。另一網媒《香港獨媒新聞》昨晚亦隨即公布，其專頁將停止運作。

《香港獨媒新聞》指，鑑於警方於前日根據《刑事罪行條例》 第十條加控《蘋果日報》等人，於2019年4月1日至今年6月24日期間（包括首尾兩日）在香港及其他人，一同串謀刊印、發佈、出售、分發、展示或複製煽動刊物，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力； 慫使他人不守法或不服從合法命令。該項控罪一經定罪，可判處監禁2年，其後再定罪可判處監禁3年。

並在2021年12月29日以《立場新聞》及其他人串謀發布多篇帶煽動性文章，以涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發佈煽動刊物罪，拘捕7人。同一罪名拘捕《立場新聞》多名高層及前高層人員、帶走多人協助調查。

因應情況，為免誤墮法網《香港獨媒新聞》專頁將於明年1月1日零時停止運作，並將於日內移除，所有有關人員同時解散，並感謝讀者支持。

此媒體並非另一媒體《香港獨立媒體》。