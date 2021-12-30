機師免檢屢播毒　林哲玄料短期內中港通關無望

本港接連有抵港機組人員走入社區後確診身中Omicron變種病毒，候任醫療衞生界立法會議員林哲玄今早(30日)在電台節目表示，本地須準備好應對社區再出現爆發，包括實行「疫苗護照」之類的措施。林建議，由於港康碼整合了接種疫苗及個人風險等資訊，當局可考慮推廣，以備日後大規模使用。

面對內地近日出現小規模爆發，林表示不會期望2、3周內可和內地通關。他又指，Omicron變異病毒株潛伏期是3至5日，現時貨機機組人員抵港強制檢疫3日是略為不足，但理解到衡航空公司營運需要平衡，同時機組人員已有很大犧牲。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜在另一電台節目表示，Omicron變種病毒傳播力高，若持續有多宗輸入個案，社區爆發風險將愈來愈高。

至於機組人員抵港後須接受3日檢疫隔離，林緯遜認為就醫學而論，3天並不足夠，因為機組人員可能的感染途徑廣泛，除值勤的外站，亦有機會於航班或抵港前受到感染，故5至7日的檢疫期相對為佳，但需視乎實際運作平衡。

他又建議，本地須繼續收緊港口人員檢疫安排，加強高危工種、例如機場員工的防感染培訓等，同時市民亦應盡快接種新冠疫苗。