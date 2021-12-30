男子冒警逐戶撳門鐘　判遊蕩及假認公職人員罪成候懲

一名男子涉嫌到油麻地住宅大廈逐家逐戶撳門鐘，自稱是便衣警察，又說「大sir叫我上嚟搵人」。該男子被控遊蕩及假認公職人員罪，但否認控罪，並辯稱自己有幻聽，當時是受聲音指使犯案。案件今日(30日)在九龍城法院裁決。暫委裁判官朱仲強指，被告當日的對答甚有條理，相信他是有意識，裁定2罪罪成，把案押後至明年1月13日判刑，以索取被告感化報告，被告續准保釋。

31歲被告岑浩權，報稱任職倉務員。他被控於2021年6月28日，在新填地街141號恆運樓3樓走廊一單位外公眾地方遊蕩，導致他人合理地擔心自身安全或利益，及冒認警務人員。辯方求情時指，被告是受精神病患影響判斷力，本案案情相對輕微，冀法庭輕判。

控方案情指，當晚被告到案發樓層逐家逐戶按門鈴，並說「大sir叫我上嚟搵人。」有住戶向大廈保安求助，期間被告向保安自稱是便衣警察。辯方則辯稱，被告患思覺失調，有幻聽，當日被告聽到有聲音指派他去做警察臥底測試。

裁判官裁決時指，全部控方證人均誠實可靠，而錄影片段顯示，雖然事發時被告有時自言自語、問非所答，然而整體對答有條理。法庭不能排除被告患精神疾病，但相信被告當時是有意識行事，並非不由自主。何況，被告被捕後聲音消失，他見自己被扣留，卻沒有立刻要求見醫生，認為是不合理，因此不接納其辯解，裁定2項控罪罪成。

案件編號：KCCC 2152/2021